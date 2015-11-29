В ЦИК уверяют, что голосование в Мариуполе и Красноармейске проходит "почти идеально"
16:31, 29 ноября 2015Политика
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Голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске проходит почти идеально, и никаких жалоб в ЦИК не поступало.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
Он отметил, что все УИК в Мариуполе и Красноармейске открылись своевременно.
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«Сейчас там проходит голосование. Сообщения о каких-либо существенных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на данный момент у ЦИК отсутствуют. На наш взгляд, голосование проходит почти идеально», - сказал Охендовский.
Он добавил, что сегодня никаких жалоб, касающихся хода голосования в Мариуполе и Красноармейске в ЦИК не поступало.
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