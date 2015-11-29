В ЦИК уверяют, что голосование в Мариуполе и Красноармейске проходит "почти идеально"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Он отметил, что все УИК в Мариуполе и Красноармейске открылись своевременно.

Читайте такжеПредварительные результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске могут быть к полуночи - ЦИК

«Сейчас там проходит голосование. Сообщения о каких-либо существенных нарушениях , которые могли бы повлиять на результаты голосования, на данный момент у ЦИК отсутствуют. На наш взгляд, голосование проходит почти идеально», - сказал Охендовский.

Он добавил, что сегодня никаких жалоб, касающихся хода голосования в Мариуполе и Красноармейске в ЦИК не поступало.