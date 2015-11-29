На выборах в Мариуполе зафиксированы первые нарушения

Как сообщается на сайте гражданской сети ОПОРА, на двух участках контрольные листы были вброшены в урны для голосования без печатей.

На участке №142406 контрольные листы комиссия вбросила в урны без печати. Те урны, в которые избиратели уже успели опустить свои бюллетени, были опечатаны. По решению членов комиссии, голосование в эти урны больше не будет проводиться. В урны, которые на момент обнаружения ошибки были еще пустыми, комиссия опустила новый, правильно заполненный контрольный лист. Голосование на участке продолжается.

Читайте такжеЦИК досрочно прекратила полномочия некоторых членов Мариупольского горизбиркома

На другом участке, №142384 контрольные листы также были вброшены без печати, поэтому председатель комиссии запаниковала и закрыла участок, чтобы решить этот вопрос.

Кроме того, на двух участках №142416 и №142415, которые находятся в одном здании, кандидат в депутаты Мариупольского горсовета от ВО "Батькивщина" Галина Однорог собственноручно развешивала автобиографии.

Представители одной из комиссий вызвали милицию, зафиксировали этот факт и сняли агитматериалы.