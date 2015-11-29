В Красноармейске пропал член избирательной комиссии – Жебривский

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас пропал один член ТИК из Красноармейска. Ищем, найти не можем. Ну, там есть бытовые вопросы, и раньше такое было", – сказал Жебривский.

Также он сообщил, что явка на выборах избирателей в Мариуполе и Красноармейске очень низкая.

Читайте такжеПредварительные результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске могут быть к полуночи - ЦИК

"Явка очень низкая. Где-то полчаса назад была под 1% явка... Позавчера делали некоторые замеры, и где-то больше 30% не знали, что выборы должны состояться 29 ноября", - сказал он.

По словам председателя ОГА, серьезных нарушений на выборах пока не зафиксировано.

Кроме того, Жебривский заявил, что не видит угрозы терактов на выборах в Мариуполе.

Он также подтвердил, что в город прибыли мужчины в камуфляже. По его словам, это группы двух кандидатов. В составе одной из них примерно 20 человек. Жебривский отметил, что они приехали без оружия и не несут угрозы.

Глава ВГА добавил, что ему поступила информация о том, что "Метинвест" начал подвоз людей участкам.