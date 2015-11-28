Порошенко назначил посла Украины в Сингапуре

Об этом говорится в соответствующем указе №667/2015, размещенном на сайте главы государства.

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«Назначить Сеника Дмитрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Дмитрий Сеник родился в 1981 году в Киеве. Окончил Киевский экономический институт менеджмента и Средиземноморскую академию дипломатических наук Мальтийского университета.

На дипломатической службе с 2003 года, за границей работал в политическом отделе Посольства Украины в США. Специализируется на украинско-американских отношениях; менеджменте персонала дипломатической службы. Свободно владеет английским языком.

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До назначения послом в Сингапуре занимал должность директора департамента секретариата министра иностранных дел.