Гройсман уверяет, что не претендует на кресло премьер-министра
16:40, 27 ноября 2015Политика
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Гройсман говорит, что не соревнуется за кресло руководителя правительства.
Гройсман заявил, что перед ним и так сейчас стоит множество задач / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман утверждает, что не претендует на кресло премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли у него желание возглавить правительство.
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"Я не соревнуюсь за кресло руководителя правительства, я председатель Верховной Рады Украины. У меня чрезвычайно много задач сегодня", - сказал Гройсман и высказал мнение, что Верховная Рада близко подошла к системным изменениям внутри ее.
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