Гройсман уверяет, что не претендует на кресло премьер-министра

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман утверждает, что не претендует на кресло премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли у него желание возглавить правительство.

Читайте такжеГройсман не видит реальных оснований для развала коалиции и коалиционного правительства

"Я не соревнуюсь за кресло руководителя правительства, я председатель Верховной Рады Украины. У меня чрезвычайно много задач сегодня", - сказал Гройсман и высказал мнение, что Верховная Рада близко подошла к системным изменениям внутри ее.