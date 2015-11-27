Гройсман считает, что нынешняя Рада работает в три раза интенсивнее предыдущих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте по случаю первого года работы ВР VIII созыва.

«Этот парламент, который, возможно, критикуют больше, чем любой другой предыдущий парламент, на самом деле работает почти в три раза интенсивнее предыдущих», - заявил спикер и добавил, что за год было принято более 800 решений.

При этом председатель ВР отметил, что главным показателем качества является то, что «до сих пор не провалили ни одного важного для Украины решения».

Гройсман напомнил о принятии решений для укрепления обороноспособности страны, отмене Украиной внеблокового статуса; решение для обеспечения финансовой стабилизации и продолжение финансовой поддержки Украины со стороны международных партнеров.

«Мы приняли весь необходимый пакет законов для безвизового режима», - добавил председатель парламента.

Кроме того, он напомнил о пакете законов с целью надлежащей организации борьбы с коррупцией и реформе по децентрализации, а также о законах о декоммунизации.

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«Мы сделали существенные шаги по формированию демократических медиа - СМИ раскрыли информацию о структуре собственности, сведения о конечных владельцах», - сказал спикер.

Гройсман также напомнил, что была начата реформа ВР совместно с миссией Европарламента, которую возглавляет Пэт Кокс. В частности, по его словам, было начато внедрение элементов электронного парламента, реорганизация работы аппарата, внедрение новой системы и подготовки пленарных заседаний. «Дорожная карта реформы ВР должна быть готова в январе, и наши европейские партнеры дальше помогут нам ее осуществить», - сказал Гройсман.

Кроме того, он выразил убеждение, что роспуск парламента «может привести к огромному кризису в Украинском государстве».

Говоря о недоработках парламента, Гройсман выразил мнение, что недоверие к украинскому парламенту в значительной степени связано с тем, что «мы до сих пор не стали парламентом ответственных депутатов». «Дисциплина участия депутатов в пленарных заседаниях ВР и заседаниях комитетов остается проблемой, которая во многих случаях ставит под угрозу принятие важных решений», - сказал спикер.