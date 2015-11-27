Гройсман рассказал, когда Охендовского могут снять с должности председателя ЦИК

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вечером 26 ноября.

По его словам, вопрос об увольнении председателя ЦИК Михаила Охендовского будет окончательно решен в первой-второй декаде декабря.

"Будут внесены предложения президенту. Дальше президент определится с тем, кого он представляет, и парламент будет голосовать. Я думаю, в первой-второй декаде декабря этот вопрос будет окончательно решен", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

4 ноября Гройсман призвал фракции неотложно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

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На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, "Самопомич" предложила кандидатом Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

Впоследствии фракция "Народный фронт" заявила, что подаст в состав ЦИК кандидатуры Анны Онищенко, Андрея Магеры и Леонтия Шипилова. Фракция "Блок Петра Порошенко" по состоянию на 24 ноября с кандидатурами еще не определилась.

"Оппозиционный блок" хочет, чтобы ему досталась половина членов ЦИК, которые заменяются, то есть 6. В частности, кандидатами предложены Юрий Данилевский, Сергей Дубовик, Виталий Журавский, Сергей Румпа, Александр Чупахин и Александр Шелестов.