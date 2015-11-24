НФ назвал свои кандидатуры в состав ЦИК, БПП еще обсуждает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил в комментарии журналистам.

"Это будут три человека: это Аня Онищенко, которая сейчас является министром Кабинета министров. Это Андрей Магера, который является членом ЦИК", - сказал депутат.

По его словам, третья кандидатура - Леонтий Шипилов.

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"Это преподаватель Киево-Могилянской академии. Группа депутатов предложила его как человека, которого они знают как опытного специалиста по избирательному и конституционному праву, человека, который был на Майдане и пользуется уважением и поддержкой членов нашей фракции", - сказал Емец.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Томенко в комментарии УНИАН сообщил, что во фракции еще продолжается обсуждение нескольких кандидатур в состав ЦИК.

"Я думаю, что есть шанс в четверг к этому вопросу вернуться, поскольку криворожская ситуация реально обострила это. Это требование "Самопомочи" и не только "Самопомочи", - сказал он, отвечая на вопрос, когда парламент может рассмотреть вопрос о формировании нового состава ЦИК и определилась ли фракция БПП с кандидатурами в состав комиссии.

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Депутат отметил, что фракция обсуждает несколько кандидатур. "Я не могу обнародовать. Несколько фамилий у нас есть", - добавил он.

По мнению Томенко, если это вопрос "волевым решением ускорить", то в четверг, 26 ноября, парламент может голосовать за изменения в составе ЦИК.

Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

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Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

4 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал фракции безотлагательно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, "Самопомич" предложила кандидатом Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.