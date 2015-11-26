"Оппоблок" назвал свои кандидатуры в состав ЦИК

Об этом говорится в сообщении партии.

В письме, подписанном лидером парламентской фракции Юрием Бойко, предлагается "отойти от сложившейся практики квотного формирования состава ЦИК, применить принцип выравнивания позиций правящей коалиции и оппозиционной силы в этом крайне чувствительном вопросе".

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В частности, кандидатами на должности членов ЦИК "Оппоблоком" предложены: Юрий Данилевский - член ЦИК в 1999-2004 годах и с 2007 года, Сергей Дубовик - заместитель руководителя секретариата ЦИК, член и секретарь комиссии в 2004-2007 годах, Виталий Журавский – народный депутат Украины 6 и 7 созывов, Сергей Румпа - член совета участников Центрального депозитария, Александр Чупахин - член ЦИК с 2004 года, Александр Шелестов - член ЦИК с 2007 года.

В письме подчеркивается, что все указанные кандидаты имеют стаж работы в области права и организации выборов более 10 лет.

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Как сообщал УНИАН, срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены в 2007 году, завершился еще в июне 2014 года.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

4 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал фракции безотлагательно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

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На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, "Самопомич" предложила кандидатом Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

Впоследствии фракция "Народный фронт" заявила, что подаст в состав ЦИК кандидатуры Анны Онищенко, Андрея Магеры и Леонтия Шипилова. Фракция "Блок Петра Порошенко" по состоянию на 24 ноября с кандидатурами еще не определилась.