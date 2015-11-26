Порошенко объяснил, что перед вступлением в ЕС Украина должна построить европейское общество
Президент считает, что Соглашение об ассоциации – это вопрос реформ, а не вопрос членства в ЕС.
Сначала в Украине нужно построить европейское общество и провести реформы, а потом можно говорить о членстве в Европейском Союзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в Гааге.
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«Соглашение об ассоциации – это в первую очередь вопрос ценностей. Я хочу построить европейское общество в своей стране, провести реформы, и только после этого мы можем говорить о членстве в ЕС», - заявил президент.
«Соглашение об ассоциации – это вопрос реформ, стабильности с соседними странами, это не вопрос членства в ЕС», - добавил Порошенко.