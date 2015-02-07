Порошенко надеется, что Украина через 6 лет получит перспективу членства в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что с помощью мирового сообщества Украина пройдет все испытания, чтобы через шесть лет получить перспективу членства в Европейском Союзе.

Об этом глава государства заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), передает корреспондент УНИАН,

Порошенко напомнил, что украинский народ, участники Революции Достоинства, миллионы граждан требуют очень простых вещей: демократии, свободы, свободных и справедливых выборов, антикоррупционных реформ.

"Мы демонстрируем это, и в это сейчас я твердо верю, что пути назад уже нет. Это не зависит от президента, правительства или парламента, потому что больше чем 75% украинцев желают быть членом Европейского Союза. И это невозможно изменить", - отметил президент.

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Порошенко отметил, что Украина сейчас нуждается в единстве Европейского Союза, единстве всего цивилизованного мира и солидарности с Украиной.

"Я обещаю вам, что украинский народ и сама Украина как государство выполнит и пройдет эти сложные экзамены, и я решительно верю, что через шесть лет или чуть больше Украина сможет получить перспективу членства в Европейском Союзе с помощью поддержки от всех вас. Я крепко верю в это", - подчеркнул президент страны.