Нидерланды пересмотрят решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Гааге на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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Премьер Нидерландов отметил, что, согласно действующему закону, "правительство должно пересмотреть свое решение после референдума, который состоится, и мы это сделаем".

"Прежде всего, мы должны провести референдум, и затем мы должны принять решение, принимая во внимание результаты референдума", - заявил Марк Рютте.

Он отметил, что перед референдумом дебаты по этому вопросу в Нидерландах продолжаются.

При этом премьер пояснил, почему Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом важно. "Это важно, потому что как Евросоюз, так и Нидерланды нуждаются в стабильности в соседних странах. Мы живем в мире, где происходит много конфликтов, особенно вокруг Европы", - подчеркнул Марк Рютте.

Глава правительства Нидерландов заявил, что Соглашение об ассоциации поможет двусторонним торговым отношениям между ЕС и Украиной и укрепит украинскую экономику.

В то же время он заявил, что ассоциация должна помочь Украине в проведении демократических конституционных изменений, особенно в вопросе эффективной борьбы с коррупцией.

Марк Рютте подчеркнул, что ассоциация не имеет ничего общего с тем, что страна сразу же приобретает своего рода членства в ЕС.