Адвокат Небесной сотни рассказала о саботировании ГПУ расследования расстрелов на Майдане

Об этом она сказала в интервью Новому времени, комментируя расследование ГПУ расстрела Небесной сотни.

По ее словам, непосредственно следствие по делу, возглавляемое Сергеем Горбатюком, работает — «у них есть некоторые успехи», но работает по этому делу лишь пятая часть от необходимого числа следователей.

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«Их до сих пор не могут обеспечить нужной техникой, хотя она закуплена. В итоге у многих сотрудников ГПУ, расследующих расстрелы на Майдане, нет даже компьютеров. Я уже молчу про отсутствие сервера и ПО для обработки видео»,— рассказывает адвокат.

Кроме этого, Закревская приводит еще один пример того, как генпрокурор Виктор Шокин саботирует расследование.

«Когда в начале 2015-го года общественные активисты узнали, что все эпизоды дел по Майдану без толку пылились в киевской прокуратуре, они потребовали привлечь к ответственности лиц, заваливших работу. Шокин за идею ухватился и создал так называемое управление по расследованию нерасследований. А его руководителем, рассказывает адвокат, назначил Сергея Нечипоренко — представителя прокуратуры Киева, который и завалил дела по Майдану», - сказала она.

Адвокат отметила, что новое управление так и не смогло установить, кто помог сбежать экс-главе Беркута Дмитрию Садовнику, кто уничтожил беркутовскую документацию, и кто все это покрывал. «Вместо этого подчиненные Нечипоренко постоянно допрашивают следователей, которые ведут дела по Майдану», - подчеркнула Закревская.

Полное интервью читайте в выпуске журнала Новое время №44 от 27 ноября.