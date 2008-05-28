Украина поддерживает создание Черноморского еврорегиона

Украина поддерживает создание нового Черноморского еврорегиона.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, выступая на 15-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

«Украина активно поддерживает одну из последних инициатив Конгресса Совета Европы о создании нового еврорегиона в бассейне Черного моря», - сказал министр.

Он отметил, что на сегодня в Украине представлены 6 еврорегионов, а 19 регионов Украины, занимающих 77% территории страны, имеют статус приграничных.

В.КУЙБИДА также добавил, что украинские области уже являются активными участниками многих совместных трансграничных проектов в рамках финансовой помощи Европейского Союза, в частности, в рамках Европейской политики соседства.

«Я бы хотел отметить, что западные соседи Украины (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) эффективно использовали свое членство в Совете Европы для вступления в Евросоюз, что есть хорошим примером и для нашего государства», - подчеркнул украинский министр.

Как сообщал УНИАН, Конгресс региональных и местных властей Совета Европы в 2006 году выступил с предложением создать Черноморский еврорегион. Создание этого региона должно способствовать развитию демократии и надлежащего управления, а также способствовать усилению безопасности и стабильности в этом регионе.