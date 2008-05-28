Ющенко готовится к встрече с новым президентом России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется обсудить с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ «чувствительные вопросы» украинско-российских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал в интервью канадской газете «Globe and Mail».

Президент ответил на вопросы о внутриполитической ситуации в Украине, евроатлантического курса Украины, украинско-российских отношений, в частности в сфере энергетики и перспективы их развития в контексте смены руководства Российской Федерации. Речь шла также об участии Украины в миротворческих миссиях в Афганистане.

Говоря о евроатлантическом курсе Украины, В.ЮЩЕНКО отметил: «Убежден что, членство Украины в НАТО усиливает фактор безопасности в европейском регионе и всем мире». Глава государства назвал предостережения, которые раздаются относительно членства Украины в Альянсе, «отголосками вчерашнего дня».

Говоря об украинско-российских отношениях, В.ЮЩЕНКО отметил, что оптимистично смотрит на их развитие. По его словам, на протяжении последних трех лет двум странам удалось сформировать «доверительный режим взаимоотношений, корректный диалог». Президент отметил, в частности, начало обсуждений с Россией ряда «чувствительных» вопросов, среди которых и Голодомор 1932-33 гг.

«Убежден что, с новым Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ мы этот вопрос в ближайшем времени будем обсуждать», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Интервью провел известный канадский журналист Марк МАККИННОН, который дважды получал высшую в Канаде награду за журналистскую деятельность. В газете работает с 1998 года, в настоящее время – руководитель бюро Globe and Mail на Ближнем Востоке.

Интервью выйдет в четверг, 29 мая.

*** Наибольшая ежедневная англоязычная газета Канады «Globe and Mail» была основана в 1844 году и в настоящее время выходит в семи крупнейших городах страны. Общий недельный тираж - 2 млн. экземпляров. С 1995 года функционирует электронная сетевая версия газеты.

«Globe and Mail» также наиболее цитируемое в мире канадское издание.