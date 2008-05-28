Ющенко остановил действие трех постановлений Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие трех постановлений Кабинета министров о введении квот на экспорт подсолнечного масла.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

В частности, остановлено действие постановления Кабинета министров от 12 марта 2008 года № 189 «Об утверждении объемов квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., и порядке выдачи лицензий»; постановления Кабинета министров от 19 марта 2008 года № 229 «О внесении изменений в пункт 5 Порядка выдачи лицензий на экспорт масла подсолнечного и семян подсолнечника и распределения квот»; постановления Кабинета министров от 23 апреля 2008 года № 488 «О продлении действия постановления Кабинета министров Украины от 12 марта 2008 г. № 189», которым лицензирование экспорта масла и семян подсолнечника продлено до 1 сентября 2008 года.

В указе отмечается, что данные постановления были изданы Кабмином вопреки ряду норм Конституции Украины.