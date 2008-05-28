Тимошенко все объяснит Киеву на отдельной пресс-конференции

Лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не комментирует результаты выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, касающийся киевских выборов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Эта тема достойна отдельной пресс-конференции. Будут подведены итоги, и я все поясню по Киеву».

Как сообщалось, БЮТ и кандидат от этого блока в мэры столицы Александр ТУРЧИНОВ, согласно предварительным результатам выборов, находятся на втором месте после Блока Черновецкого и его лидера.