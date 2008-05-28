Тимошенко предложила Ющенко ответить за инфляцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен взять на себя ответственность за инфляционные процессы в стране, поскольку он отменяет действие правительственных решений, направленных на борьбу с инфляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Вы помните, что был всплеск цен на масло, и правительство отреагировало так, как это предусмотрено в законодательстве – ограничило экспорт. Президент это отменил. Я думаю, что сегодня Президент взял на себя ответственность за все вопросы по инфляции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что Президент В.ЮЩЕНКО не подписал антиинфляционные законы, которые были приняты в Верховной Раде демократической коалицией, а также что демократическая коалиция поддержала не все антиинфляционные законы, предложенные правительством.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО отменяет уже не первое постановление, направленное на борьбу с инфляцией.

«Поэтому Президенту от критики нужно перейти к непосредственной ответственности за те действия и шаги, которые он сегодня делает», - подчеркнула глава правительства.