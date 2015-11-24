Порошенко обсудил с депутатами "Самопомочи" ситуацию в Кривом Роге

Об этом депутат от "Самопомочи" Егор Соболев сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вместе с коллегами по фракции провели обсуждение с президентом того, "как отменить фальсификацию выборов в Кривом Роге".

"Гарант Конституции обязан остановить любого, кто пытается украсть у людей ключевое право - делегировать и забирать власть. Государство Украина должно строго наказывать таких воров. Тем более, пятую колонну, к которой относятся Вилкулы", - считает народный депутат.

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"Если государство сегодня окажется не способным это сделать, тогда за дело возьмутся сами граждане. Ближайшие два дня покажут, кто и как действует, чтобы защитить движение Кривого Рога к свободе и самоуправлению. В любом случае это движение победит. В Кривом Роге сегодня бьется сердце Украины", - убежден Соболев.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил ранее, что ЦИК считает законным объявление Юрия Вилкула ("Оппозиционный блок") мэром Кривого Рога.

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Согласно информации на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 209 голосов (49,25% от проголосовавших), а кандидат "Самопомочи" Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

По фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

Кроме того, за участие своих новоизбранных депутатов Криворожского горсовета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батькивщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.

Днепропетровский окружной административный суд в полном объеме отказал в удовлетворении иска Милобога, который требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города – одном из двух, где он проиграл Вилкулу. Милобог также требовал прекратить полномочия городской избирательной комиссии.