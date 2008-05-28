МИД России рассчитывает на продление сроков пребывания ЧФ в Крыму
11:13, 28 мая 2008Политика
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Ждут, когда Украина созреет?
Россия не ставила до сих пор перед Украиной официально вопрос о продлении сроков пребывания Черноморского флота, заявил на пресс-конференции в среду посол по особым поручениям МИД России Владимир Дорохин.
Он добавил, что вопрос о продлении сроков пребывания российского флота «должен быть рассмотрен позже, когда для этого созреют все условия».
«Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить свое присутствие в Севастополе и после 2017 года», - отметил Дорохин. Он добавил, что «флот там стоит 225 лет».
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