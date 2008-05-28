МИД России рассчитывает на продление сроков пребывания ЧФ в Крыму

Россия не ставила до сих пор перед Украиной официально вопрос о продлении сроков пребывания Черноморского флота, заявил на пресс-конференции в среду посол по особым поручениям МИД России Владимир Дорохин.

Он добавил, что вопрос о продлении сроков пребывания российского флота «должен быть рассмотрен позже, когда для этого созреют все условия».

«Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить свое присутствие в Севастополе и после 2017 года», - отметил Дорохин. Он добавил, что «флот там стоит 225 лет».

Газета.ру