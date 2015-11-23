Депутат Куприй расскажет прокуратуре о давлении высокопоставленных чиновников на суд по Корбану

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня получил повестку о вызове в Военную прокуратуру Центрального региона Украины для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, касающемся давления чиновников на суд», – написал он.

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Куприя приглашают дать показания 26 ноября в 10:00.

Нардеп напомнил, что 12 ноября 2015 года по его обращению Главная военная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве заместителя генпрокурора Юрия Столярчука и прокурора Печерского района Киева Игоря Демидова в деятельность суда по делу Корбана.

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«Влияние на судей, согласно статье 126 Конституции Украины, запрещается в любом виде! Таким образом, чиновники, которые требовали принять против Геннадия Корбана заведомо неправосудное решение и применить к нему меру пресечения в виде ареста, должны ответить за это перед законом», – заявил Куприй.