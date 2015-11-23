Депутат Куприй расскажет прокуратуре о давлении высокопоставленных чиновников на суд по Корбану
Народный депутат Украины, один из лидеров УКРОПа Виталий Куприй даст показания относительно давления работников прокуратуры на суд по делу против лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня получил повестку о вызове в Военную прокуратуру Центрального региона Украины для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, касающемся давления чиновников на суд», – написал он.
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Куприя приглашают дать показания 26 ноября в 10:00.
Нардеп напомнил, что 12 ноября 2015 года по его обращению Главная военная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве заместителя генпрокурора Юрия Столярчука и прокурора Печерского района Киева Игоря Демидова в деятельность суда по делу Корбана.
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«Влияние на судей, согласно статье 126 Конституции Украины, запрещается в любом виде! Таким образом, чиновники, которые требовали принять против Геннадия Корбана заведомо неправосудное решение и применить к нему меру пресечения в виде ареста, должны ответить за это перед законом», – заявил Куприй.