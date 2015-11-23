Активисты блокады Крыма готовы пустить ремонтников на две ЛЭП - Джемилев

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает ЛІГА.net.

Он отметил, что речь идет о линии, которая обеспечивает электричеством некоторые районы Херсонской области и линии, ведущей к Запорожской АЭС: "Сейчас мы частично допустим специалистов к разминированию и проведению ремонтных работ. Там есть одна линия, которая, обогнув Крым, ведет в районы Херсонской области. Там тоже они, оказывается, без света. Вот эту линию мы позволим восстановить. На материковой части люди не должны страдать. И еще одна линия связана с Запорожской АЭС".

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Джемилев сообщил, что переговоры по поводу возобновления поставок электроэнергии в Крым возможны после освобождения украинских политических заключенных на оккупированном полуострове и в России.

Лидер крымскотатарского народа также предположил, что в ответ на энергоблокаду Крыма Россия может ввести очередные торговые ограничения.

"Они уже не отгружают нам антрацит. Нам будет дороже, но мы все-таки можем покупать его в ЮАР. Дороговато, конечно. Но нам постепенно надо перестраиваться и обрывать все нити с Россией. А этому будут очень сопротивляться все наши олигархи и политики, которые завязаны своим бизнесом с Россией", - сказал Джемилев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя двое из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Места вокруг взорванных электроопор блокируют активисты.

В Минэнерго заявили, что в результате повреждений линий и подстанций энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

В Крыму из-за обесточивания был введен режим чрезвычайной ситуации, 23 ноября объявлен выходным днем. Без электроснабжения осталось почти 2 млн человек.