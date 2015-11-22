Аннексированный Крым полностью обесточен, на полуострове введен режим ЧС - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании "Крымэнерго" Виктор Плакида.

"Крым полностью отключен, подробностей сообщить пока не могу", - сказал он.

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Факт отключения электроэнергии подтвердили также в региональном управлении российского МЧС.

Местные энергетики начали подключать объекты жизнеобеспечения к резервным источникам питания. "Сейчас задействуются все резервные источники энергоснабжения, включая мобильные генераторы и электростанции. В первую очередь подключаются социальные объекты и объекты жизнеобеспечения", - сообщил ТАСС источник в оккупационном правительстве полуострова.

В так называемом "министерстве энергетики Крыма" работает оперативный штаб, координирующий действия всех служб, занимающихся энергообеспечением полуострова.

По словам замначальника регионального управления российского МЧС Алексея Фридмана, в оккупированном Крыму в связи с прекращением электроснабжения введен режим чрезвычайной ситуации, добавляет ТАСС.

"В связи с отключением электроэнергии в Крыму введен режим ЧС решением главы правительства. В связи с этим все подразделения МЧС приведены в готовность", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что вечером 21 ноября вблизи Чаплинки вновь взорвали уже поврежденные ранее электроопоры.