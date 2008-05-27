Черновецкий: время отставки Кабмина давным-давно уже пришло

Действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в стране есть проблемы в экономике, проблема роста цен и нет программы, которая давала бы «надежду стране».

«Я полагаю, что время отставки правительства давным-давно уже пришло, потому что когда вы что-то покупаете, вам должны быть даны объяснения, почему эта вещь вдруг стала на 100% дороже. Всему должны быть объяснения. Может быть, действительно что-то случилось. И действительно, я думаю, есть конкретные проблемы. Но обман – это нехорошо», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.