5 активистов Майдана до сих пор считаются пропавшими без вести – Генпрокуратура

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"В целом в МВД было зарегистрировано 121 заявление о пропавших без вести гражданах в период с ноября 2013 по март 2014 года. В то же время разыскано 53, по 29 случаям информация об исчезновении не подтвердилась", - сказал он.

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"У нас начато 5 уголовных производств, где люди пропали без вести. Эти исчезновения могут быть связаны с проведением массовых акций протеста. В этом случае следствие осуществляет МВД", - отметил Горбатюк.