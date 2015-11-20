Луценко рассказал, когда дела против Януковича и его "прихвостней" будут в суде

Об этом в ток-шоу "Право на власть" заявил председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте Юрий Луценко.

"Могу вам доложить, что до конца этого года все — Янукович и его "прихвостни" - будут отвечать в заочном, но в открытом суде. Решение об этом уже принято украинскими судами и досудебное следствие будет закончено по спецпроцедуре до конца декабря этого года", - сказал он.

Как сообщает ТСН, Луценко признал, что расследование дел против Януковича и его соратников велось слишком долго и неправильно.

"Следствие велось от "беркутов" к Януковичу, а надо было наоборот — от Януковича до тех подневольных рабов, которым он отдавал приказы", - считает политик.

Напомним, Генпрокуратура пришла к выводу, что непосредственное решение о разгоне Майдана Янукович принял сам и дал соответствующее поручение Захарченко и Клюеву.