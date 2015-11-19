Мартыненко: Лещенко хочет дело против меня из-за фейка о якобы его преследованиях

Соответствующее заявление распространила пресс-служба нардепа Мартыненко.

“Народный депутат Сергей Лещенко продолжает против меня дискредитационную кампанию. Он пытается быть и прокурором, и судьей. Этот депутат придумал новый фейк - будто я за ним слежу. Пожалуй, завтра он обвинит меня в том, что я подглядывал за ним в окно…”, - прокомментировал Мартыненко очередные обвинения в свой адрес со стороны Лещенко.

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“Увидев заявления Лещенко в воскресенье о якобы его преследовании и якобы подготовке против него провокаций, я сразу же попросил своего коллегу по фракции связаться с близким окружением Лещенко и предложить от моего имени охрану для Лещенко, или же оплатить стоимость такой охраны. Получил категорический отказ – и понятно почему, потому что этот фейк был нужен для следующей провокации”, - сказал Мартыненко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, “своей истерикой “Мартыненко за мной следит и преследует” Лещенко хочет манипулятивно слепить из меня врага журналистов. Это полная чушь“.

“А цель информационной кампании в исполнении Лещенко – не только дискредитировать меня, но и с помощью своих связей в Генпрокуратуре добиться возбуждения уголовного дела якобы по факту преследований журналистов. Чтобы попробовать потом “привязать” меня туда”, - сказал Николай Мартыненко.

Он также добавил: “ежедневные выпады против меня являются заказными и хорошо оплачиваются его хозяевами-олигархами”.