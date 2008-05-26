Эксперт: киевляне вырастили своего Лужкова, хоть и без кепки…

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что на киевских выборах БЮТ по тактике проиграл Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время круглого стола.

«По тактике БЮТ проиграл, а В.ЮЩЕНКО - выиграл», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что результат киевских выборов был прогнозируемый. «Я тут не вижу какого-то особого события. Сталинграда не получилось, потому что Ю.ТИМОШЕНКО удалось «вытащить» О.ТУРЧИНОВА… Если б не работа Секретариата и «катеринчуков», то она бы получила шанс на победу», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Вместе с тем он считает, что киевские выборы не являются лакмусовой бумажкой для всеукраинской политической ситуации.

«Эти выборы показали, что избиратели выбирают людей с очень специфическими политическими амбициями, тех, кто не ставит себя в роль вождя, а хочет помочь», - сказал он.

Говоря об избирательных технологиях на выборах, В.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, «выборы технологические абсолютно не интересны – угробили или украли огромное количество денег».

При этом он отметил, что наиболее эффективная предвыборная кампания наблюдалась у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, «поскольку он как помогал киевлянам, так и помогает».

«Я думаю, тут киевляне вырастили своего Лужкова, который хоть и без кепки ходит… Но посмотрим, к чему это приведет», - добавил эксперт.

В то же время, комментируя политическую ситуацию в целом по Украине, политолог высказал мнение, что она во многом будет зависеть от того, как поведет себя Партия регионов.

«Думаю, важно, как поведет себя Партия регионов. Если решит, что нужно поддержать В.ЮЩЕНКО, чтоб «добить» Ю.ТИМОШЕНКО, то следующими будут они. Если они сделают правильный выбор, то к осени у нас будет политическая стабильность», предположил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь директор Центра политического анализа Владимир ФЕСЕНКО, продолжая тему киевских выборов, выразил мнение, что, исходя из окончательных результатов голосования, могут возникнуть проблемы. «Я не исключаю, что он (финал голосования) будет конфликтным», - сказал В.ФЕСЕНКО.