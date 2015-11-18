В "Борисполе" задержали россиянина, который воевал в Сирии и разыскивался Интерполом (видео)

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Пограничники обнаружили его в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола. Мужчина разыскивался для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с терроризмом.

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Мужчина был обнаружен среди пассажиров, прибывших из Афин (Греция).

По предварительной информации, данное лицо подозревается в распространении экстремистских идей и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.

О задержанном проинформирован дежурный украинского бюро Интерпола в Киеве. Сейчас его передали сотрудникам полиции.

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