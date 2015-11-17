На выборах в Виннице победил и.о. мэра Моргунов

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой городской ТИК по результатам сегодняшнего заседания и обнародования результатов второго тура выборов мэра Винницы.

В ходе заседания было озвучено, что за кандидатуру исполняющего обязанности винницкого городского головы Моргунова, который выдвигался от партии "Винницкая европейская стратегия", проголосовали 63,92%, или 50763 избирателя.

За кандидата от "Батькивщины" Людмилу Щербаковскую отдали свои голоса 33,21%, или 26377 избирателей.

Всего в голосовании во втором туре выборов мэра Винницы приняло участие 79418 избирателей из 284542 зарегистрированных жителей города, имеющих право голосовать. Таким образом, явка составила 27,9%.

Напомним, в первом туре Моргунов получил 48,21%, или 51849 голосов, Щербаковская - 13,58%, или 14 609.