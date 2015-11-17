Участники гуманитарной подгруппы в Минске согласились сделать все для освобождения пленных - ОБСЕ

Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"Участники согласились сделать все возможное для ускорения освобождения незаконно удерживаемых лиц, в первую очередь больных, тяжелораненых", - сказал он.

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Сайдик добавил, что вместе с координатором этой подгруппы призывает все стороны продемонстрировать всю гуманность в этом отношении.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что боевики шантажируют Украину заложниками, пытаются использовать их содержание "для давления по амнистии".

По ее данным, в настоящее время террористы удерживают в плену 142 украинца.