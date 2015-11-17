Порошенко подписал закон о допуске в Украину иностранных военных в ноябре-декабре

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

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Согласно соответствующему указу от 6 ноября 2015 года № 626/2015, на территорию Украины допускаются для участия в многонациональном учении в ноябре – декабре 2015 года на срок до 61 суток подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, других стран – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой).

Закон принят на выполнение процедур, определенных Конституцией Украины. Он вступает в силу со дня его опубликования, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября приняла закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях" (№ 3428).

Соответствующие учения начнутся 23 ноября 2015 года. Они состоятся на Яворовском полигоне.