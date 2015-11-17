В Кривом Роге грозят майданом из-за фальсификаций на выборах мэра, комиссию заминировали

Об этом на своей странице Facebook написал депутат Егор Фирсов.

"В Кривом Роге собирается ТИК, которая по прежнему в большей части состоит из орков. Демократы так и не произвели замен. Собираются не для того чтобы рассмотреть жалобы штаба Милобога, а для того, чтобы привести к присяге 2\3 депутатов. Депутаты нужны для скорейшей легитимизации Вилкула. Это незаконный механизм, даже собрав 2\3 депутатов, не опубликовав итоги выборов в СМИ, они не могут сделать Вилкула мэром. Но пытаться будут!", - написал он.

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"Помешать им могут только люди, к 18.00 в Кривом Роге будет майдан! Будут шины!" - предупредил Фирсов.

Ранее в понедельник после обвинений, представители Народного Фронта в городской комиссии Кривого Рога голосуют в унисон с Оппоблоком, НФ принял решение заменить их.

В ЦИК признали, что получили соответствующее представление. Но заявили, что имеют пять дней для его рассмотрения. По состоянию на 17 часов, информации о проведении заседания ЦИК не поступало.

В 16:30 поступила информация о минировании здания горисполкома, где заседает городская избирательная комиссия. Всех присутствующих попросили покинуть здание, передает Украинская правда.

По состоянию на 17:19 у комиссии собрались люди. Кроме того, сообщают, что в здании горсовета еще с дня находятся "титушки".

Как известно, местный городской избирком поспешно утром в понедельник объявил победителем действующего мэра Юрия Вилкула.

При этом его оппонент - представитель "Самопомощи" Юрий Милобог заявляет о фальсификациях на определенных участках одного из районов. В 6 из 7 районов лидирует Милобог и только в одном - Вилкул. При этом разрыв составляет 752 голоса.

Соответствубщие жалобы подавались во время заседания комиссии в понедельник и после него. Однако комиссия их не рассмотрела.

В "Самопомощи" заявляют, что во время выборов на нескольких участках были вбросы и карусели. Все жалобы политической силы городская комиссия решила рассматривать во вторник в 18 часов.

Несмотря на это, на сайте ЦИК уже появилась информация о победена выборах в Кривом Роге действующего мэра города, кандидата "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула.

Согласно информации, за Вилкула проголосовало 49,25% избирателей, за кандидата в мэры от партии "Самопомощь" Юрия Милобога - 48,83% избирателей.

Представители кандидата от "Самопомощи" Юрия Милобога заявили, что будут требовать отмены результатов выборов на участках, в отношении которых есть жалобы.