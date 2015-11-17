Германия не намерена бомбить Сирию - Штайнмайер

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Associated Press.

"Нам нет смысла присоединяться к 16 странам, которые уже наносят авиа удары в Сирии", сказал он на встрече с кипрским коллегой, передает Европейская правда.

Читайте такжеШтайнмайер не исключает, что Россия отвлекает внимание от Украины наращиванием присутствия в Сирии

По словам Штайнмайера, решение Германии обеспечить оружием и техникой курдских боевиков, которые борются с "Исламским государством" на севере Ирака "было правильной стратегией, потому что они не только удерживают линию фронта, но и оказались способными на "небольшие территориальные завоевания".

Ранее министры обороны стран ЕС единогласно поддержали просьбу Франции о военной помощи на фоне увеличения интенсивности ее борьбы против "Исламского государства".

Перед этим Франция ссылаясь на статью 42 Договора о ЕС, которая призывает к солидарности между государствами-членами в случае вооруженного вмешательства на территорию одной страны, попросила "увеличить военное участие" стран ЕС в ряде зарубежных военных операций в которых участвует Франция.