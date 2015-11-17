Ляшко назвал причину, по которой его партия свернула "Тарифный майдан"

Об этом глава Радикальной партии Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что хотя и не выполнены требования «Тарифного майдана» по снижению тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги, принято решение «досрочно свернуть палаточный городок».

«В последнее время значительно обострилась политика безопасности и внешне-политическая ситуация в Украине и мире. Произошла резкая военная эскалация на восточном фронте: возобновились периодические боевые действия на Донбассе, возросло число жертв среди украинских военных. Воспользовавшись тем, что международное внимание в мире сейчас отвлечено войной с «Исламским государством» в Сирии, кризисом беженцев в Европе и террористическими акты в Париже, Путин решил, что это развязывает ему руки в Украине», - написал Ляшко.

«Поэтому мы стоим перед реальной угрозой возобновления боевых действий на Донбассе, масштабных провокаций и даже террористических актов по всей территории Украины», - убежден Ляшко.

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При этом он заметил, что «из многих источников знает о высоком уровне террористической угрозы со стороны пророссийских боевиков, которые с целью дестабилизации ситуации в Украине планируют совершить ряд террористических атак и провокаций в Киеве и больших городах страны», и одной из потенциальных целей являются массовые мероприятия, проводимые РПЛ и другими демократическими силами, которые уязвимы для террористических рисков».

Ляшко отметил, что в таких условиях партия не может ставить под угрозу жизнь, здоровье и безопасность своих сторонников или кого-то из сограждан.

«Ввиду этого Радикальная партия приняла трудное, но ответственное решение досрочно свернуть палаточный городок Тарифного майдана на время эскалации ситуации на фронте и угрозы террористических актов и перейти к другой форме протеста. Сегодня по всей стране стартует сбор подписей против грабительских тарифов», - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что Радикальная партия продолжает требовать от власти снизить тарифы, увеличить норму потребления газа для населения во время отопительного сезона с 200 до 400 куб. м, ликвидировать «коррумпированный» НАК "Нафтогаз Украины" и «неконституционно» созданную Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, Ляшко 20 октября объявил о начале акции «Тарифный майдан».