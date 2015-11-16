Мэром Бердянска избран кандидат "Нашего края" Чепурной
20:39, 16 ноября 2015Политика
2183 0
Во втором туре выборов мэра Бердянска победил кандидат от партии "Наш край" Владимир Чепурной.
Чепурной выиграл выборы у действующего мэра Бакая / zp.depo.ua
Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно этим данным, Чепурной получил поддержку 21 059 избирателей, а действующий мэр, самовыдвиженец Алексей Бакай - 17 055, что составляет соответственно 55,25% и 44,75% от действительных голосов (52,74% и 42,71% от всех проголосовавших).
Читайте такжеБердянск могли лишить газа умышленно с целью "насолить" власти - прокурор
В первом туре выборов 25 октября Чепурной получил 16215 голосов (37,32%), а Бакай - 9610 (22,12%).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter