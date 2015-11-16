Мэром Бердянска избран кандидат "Нашего края" Чепурной

Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этим данным, Чепурной получил поддержку 21 059 избирателей, а действующий мэр, самовыдвиженец Алексей Бакай - 17 055, что составляет соответственно 55,25% и 44,75% от действительных голосов (52,74% и 42,71% от всех проголосовавших).

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В первом туре выборов 25 октября Чепурной получил 16215 голосов (37,32%), а Бакай - 9610 (22,12%).