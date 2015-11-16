В ОБСЕ раскритиковали ЦИК за неполную и несвоевременную публикацию результатов выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предварительных выводах, которые представители миссии передали журналистам после пресс-конференции.

В миссии считают, что на подготовку ко второму туру выборов городских голов повлияло затягивание установления результатов выборов, которые состоялись 25 октября. Это затягивание нарушило установленные законом сроки. Также наблюдатели отметили, что затягивание с установлением результатов они связывают с большим количеством замен членов участковых избирательных комиссий.

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"Частые замены членов УИК, сложность подсчета результатов голосования, вмешательство в процесс со стороны наблюдателей от партий и кандидатов негативно повлияли на процесс", - говорится в предварительных заключениях.

В то же время миссия заявляет, что "Центральная избирательная комиссия не предоставила общественности всеобъемлющую и своевременную информацию о результатах выборов, что противоречит международным обязательствам Украины".

Таким образом, миссия по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека считает, что проблемы в процессе установления результатов выборов привели к потере доверия со стороны некоторых участников избирательного процесса к органам, ответственным за организацию выборов.

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Отметим, что по состоянию на 16 ноября на сайте ЦИКа еще не опубликованы результаты всех местных выборов, в том числе информация обо всех избранных депутатах.

При этом информация о результатах выборов некоторых местных советов (как на уровне областных, так и районных и городских советов) опубликована не полностью - без данных о партиях, не прошедших в соответствующие советы.

Копии протоколов избирательных комиссий о результатах выборов на сайте ЦИКа не публикуются вовсе.

Также ЦИК не публикует данные о результатах выборов в разрезе избирательных участков, как это делается на общегосударственных (президентских и парламентских) выборах.