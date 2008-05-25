Луценко знает, что Наша Украина голосует за Кличко

Первый номер в избирательном списке кандидатов в депутаты Киевсовета от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что НУ-НС не принимал официального решения о поддержке на выборах мэра столицы кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке №101/10.

«Официального решения от блока НУ-НС не было», - сказал он, комментируя сегодняшнее заявление лидера парламентской фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО.

«Мало того, я знаю о том, что именно «Наша Украина» поддерживает кандидатуру КЛИЧКО», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на митинге, который организовал БЮТ на Софийской площади в Киеве, Ю.ЛУЦЕНКО призвал киевлян поддержать кандидатуру А.ТУРЧИНОВА на должность мэра столицы.

«25 мая придите... и поставьте свою подпись за единого кандидата от демократических сил Александра ТУРЧИНОВА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня, 25 мая, В.КИРИЛЕНКО заявил, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» не принимал никаких решений о поддержке кандидатуры А.ТУРЧИНОВА на выборах Киевского городского председателя.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что заявление Ю.ЛУЦЕНКО о якобы определении А.ТУРЧИНОВА единым кандидатом на должность мэра Киева от демократических сил, не отвечает действительности.