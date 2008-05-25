В блоке Кличко заявляют, что нашли фальсифицированные протоколы

В Блоке Виталия Кличко считают широкомасштабной провокацией фальсифицированные избирательные протоколы, в которых нет фамилии лидера блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил доверенное лицо В.КЛИЧКО в территориальной избирательной комиссии Александр ЧОРНОВОЛЕНКО.

Сам В.КЛИЧКО заявил, что представители его блока на некоторых избирательных участках Киева обнаружили фальсифицированные протоколы о результатах голосования, в которых не было его фамилии.

По его словам, представители блока обнаружили фальсифицированные протоколы, в которых не было фамилии «Кличко». Он отметил, что в таких протоколах после №30 сразу шел №32, а № 31, под которым в бюллетене идет фамилия В.КЛИЧКО, не было.

Кандидат в мэры заметил, что такие протоколы были обнаружены в 23-х участковых комиссиях Шевченковского района, а также в ряде комиссий в других районах города.

В свою очередь, доверенное лицо В.КЛИЧКО в территориальной избирательной комиссии Александр ЧОРНОВОЛЕНКО объяснил, что эти избирательные протоколы должны были оставаться в районных избирательных комиссиях, однако, по его словам, кто-то из организаторов этой провокации допустил ошибку и часть таких фальсифицированных протоколов попала в участковые избирательные комиссии, где их и увидели уполномоченные представители блока.

А.ЧЕРНОВОЛЕНКО отметил, что такая ошибка в протоколах не могла быть случайной, поскольку протоколы проверяются автоматически, а, следовательно, это было сделано сознательно. «Это широкомасштабная провокация, целью которой является лишить победы на выборах Виталия КЛИЧКО», - сказал А.ЧЕРНОВОЛЕНКО.

Он отметил, что сейчас эти протоколы изымаются, и вместо них срочно будут напечатаны другие. При этом он добавил, что если бы эти фальсифицированные протоколы были обнаружены позже, во время окончания голосования, то неизвестно, успели ли бы исправить результаты этой провокации.

А.ЧЕРНОВОЛЕНКО сказал, что сейчас это нарушение расследует Служба безопасности Украины, и Блок Кличко ждет результатов расследования.