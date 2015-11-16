Кандидат от "Видродження" Богдан Андриив побеждает на выборах мэра Ужгорода - заявление партии

Об этом сообщает штаб партии «Видродження» на Закарпатье.

Так, по данным протоколов с мокрыми печатями, переданным в ЦИК, Богдан Андриив набирает 20665 голосов (58,57%), его конкурент самовыдвиженец и действующий мэр Сергей Ратушняк — 10903 избирателей (30,9%).

Как отметили в штабе партии «Видродження», существенной разницы между результатами параллельного подсчета голосов, который проводился штабом и результатами, переданными в ЦИК, нет.

В целом в день второго тура выборов существенных нарушений на участках зафиксировано не было. На три участка поступили телефонные звонки о заминировании, однако оперативные группы, выехавшие на место для проверки данных фактов, взрывчатку не нашли и работа участков впоследствии была восстановлена.

Богдан Андриив поблагодарил ужгородцев за поддержку, а также призвал объединиться для работы во благо города.

«Чувствую, что ужгородцы устали от неэффективной и двуличной власти. Осознаю, полученные сегодня голоса – огромный кредит доверия. Люди ждут перемен. Призываю моих избирателей, ужгородцев, которые проголосовали за других кандидатов – объединимся ради нашего города! Выборы закончились. Начинается период тяжелой и ответственной работы. Мы несем общую ответственность за будущее нашего города. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие ужгородцев!» – написал у себя на странице в Facebook Богдан Андриив.

Согласно данным “ОПОРЫ”, явка в Ужгороде составила 38%.