В Николаеве городским головой избран Сенкевич - горизбирком

В Николаеве на выборах городского головы победу одержал кандидат от партии "Самопомич", директор ЧП "Леда" Александр Сенкевич.

Как передает корреспондент УНИАН, официальные результаты второго тура выборов объявила председатель городской избирательной комиссии Дарья Овчинникова. По ее информации, за Сенкевича проголосовало 80,636 тыс. николаевцев (54,9%), за Игоря Дятлова, который выдвигался от "Оппозиционного блока", проголосовали 63,567 тыс. избирателей (43,28%). Читайте такжеОбнародованы данные о явке избирателей по состоянию на окончание выборов Всего в голосовании приняли участие 146,863 жителей города. Как сообщал УНИАН, в первом туре Дятлов набрал 44 764 голосов избирателей (35,2%), Сенкевич - 25 904 голосов (20,4%). Действующий мэр Юрий Гранатуров (кандидат от партии "Наш край") получил 25 496 голосов (20%), заняв третье место.

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