На выборах в Днепропетровске победил Филатов - ОПОРА

Кандидат в мэры Днепропетровска Борис Филатов побеждает на выборах с результатом 53,76%.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по данным наблюдателей ОПОРЫ, которые работали на 100% избирательных участков в Днепропетровске, сообщает координатор избирательных и парламентских программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУКРОП: Время династии Вилкулов ушло

"Следующий результат повторного голосования 15 ноября: Борис Филатов - 53,76% (184724 - голоса в абсолютных числах), Александр Вилкул - 46,24% (158897 - голоса в абсолютных числах)", - сообщила она.

Айвазовская подчеркивает, что это данные первичных протоколов с участков, на которых наблюдатели ОПОРЫ отслеживали соблюдения всех избирательных процедур в течение утреннего заседания, дня голосования, анализировали нарушения, контролировали соблюдение процедуры подсчета голосов. В ОПОРЕ заявили, что погрешность отсутствует, так как это данные со всех участков.