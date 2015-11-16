Филатов побеждает на выборах мэра Днепропетровска - параллельный подсчет штаба кандидата

Об этом сообщает пресс-служба партии УКРОП.

"На выборах городского головы уверенно побеждает Борис Филатов с результатом 53.81%, что почти на 8% больше, чем результат Александр Вилкула (46,19%). Разрыв между Борисом Филатовым и Александром Вилкулом составляет около 25 000 голосов в пользу одного из лидеров УКРОПа", - говорится в сообщении.

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В штабе Бориса Филатова отметили, что разница между конкурентами настолько значительная, что победа «укроповця» не вызывает сомнений, и поблагодарили избирателей и журналистов за поддержку.

Как сообщал УНИАН, кандидат в мэры Днепропетровска Борис Филатов заявляет, что глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский хочет аннулировать полномочия Территориальной избирательной комиссии Днепропетровска.