Кличко не исключает, что предложит Березе должность в структуре городской власти Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли он сделать соответствующее предложение Березе.

«Хорошее предложение. Я сейчас подумаю и сделаю ему предложение возглавить одно или другое направление. Посмотрим, сделает он шаг вперед, действительно ли он заботится о киевлянах. Если так, то я буду рад использовать возможности каждого, чтобы менять наш город», - ответил Кличко.

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Вместе с тем, он обратил внимание, что для того, чтобы согласиться на должность, Береза должен отказаться от депутатского мандата. «У меня очень большие сомнения есть, что он это сделает…», - сказал Кличко и добавил, что после голосования пока не имел возможности пообщаться с Березой.

«Но я планирую позвонить Березе и скажу: «Спасибо за возможность соревноваться и доказать то, что сегодня я был сильнее... Я поставил свою репутацию и свое имя и сделаю все, чтобы репутацию и имя не потерять и реализовать ожидания киевлян», - добавил городской голова.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полла КИУ, на выборах мэра Киева за Виталия Кличко проголосовали 64,7% избирателей, за Борислава Березу – 35,3%. В свою очередь КМИС обнародовал такие цифры: во втором туре выборов мэра Киева нынешний городской голова Виталий Кличко (партия «Блок Петра Порошенко «Солидарнисть») набрал 64,7% голосов, Борислав Береза («Партия решительных граждан») – 35,3%.