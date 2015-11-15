Порошенко заявил о росте террористической угрозы в Украине после атак в Париже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после голосования во втором туре мэра столицы на избирательном участке в Киеве.

"У нас сейчас появились новые угрозы, поскольку после ужасной атаки в Париже мы получили информацию о возможных связях исламских террористов с теми, кто находится в Украине. И вчера я отдал абсолютно четкие приказы по отработке рисков, угроз и сотрудничеству с нашими иностранными партнерами для защиты мира и спокойствия в Украине ", - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко с супругой проголосовали во второму туре местных выборов (видео)

Президент напомнил, что минимум две недели в Украине продлится усиленный режим безопасности.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил об угрозе терактов в больших городах Украины.