В крупнейших городах Украины готовятся теракты - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Сегодня, заслушав доклады оперативных служб МВД, с учетом информации, предоставленной СБУ, я принял решение открыто обратиться к каждому из вас. По данным оперативных служб, в ближайшие несколько дней нам предстоит пережить несколько попыток деструктивных антиукраинских сил дестабилизировать ситуацию в стране», - говорится в сообщении.

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По его словам, принято решение о переводе всех правоохранительных структур на усиленный режим работы.