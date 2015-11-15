В крупнейших городах Украины готовятся теракты - Аваков
11:05, 15 ноября 2015Общество
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В МВД и СБУ есть информация о готовящихся террористических атаках и провокациях с использованием огнестрельного боевого оружия и взрывных устройств в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львове и других городах страны.
Принято решение о переводе всех правоохранительных структур на усиленный режим работы / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Сегодня, заслушав доклады оперативных служб МВД, с учетом информации, предоставленной СБУ, я принял решение открыто обратиться к каждому из вас. По данным оперативных служб, в ближайшие несколько дней нам предстоит пережить несколько попыток деструктивных антиукраинских сил дестабилизировать ситуацию в стране», - говорится в сообщении.
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По его словам, принято решение о переводе всех правоохранительных структур на усиленный режим работы.
Ранее Аваков заявил, что в связи с трагическими событиями в Париже, которые произошли в ночь с 13 на 14 ноября, и с целью предупреждения дестабилизации ситуации в Украине на следующие две недели правоохранительные структуры переходят на усиленный режим работы.
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