Сорос о сохранении коалиции в Раде: Ситуация в Украине не такая перспективная, как казалось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Реформы: преодолевая «старую» Украину".

Сорос отметил, что, находясь в Украине в течение недели, он понял, что ситуация в государстве не такая перспективная, как ему казалось извне. "Новая Украина была удивительно успешной, когда объединялась против внешней угрозы: жестокой враждебности Путина. После лет лишений и жертв, люди стремятся отдохнуть и заниматься своими личными или политическими интересами. Это открывает разрывы, которые до сих пор сдерживала внешняя угроза со стороны России", - заявил Сорос.

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В этой связи известный филантроп отметил, что "видит реальную возможность того, что цель, которой Путин не смог достичь военными средствами, может достаться ему без всяких усилий вследствие длительного прекращения огня. У правящей коалиции очень узкий выбор. Страна не может позволить себе ни новых общенациональных выборов, ни изменений в составе коалиции".

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По его убеждению, новые выборы могут подорвать деятельность украинского правительства на несколько месяцев, а страна может ввергнуться в окончательный кризис, если не выполнит условий Международного валютного фонда.