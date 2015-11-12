Порошенко наградил Джорджа Сороса орденом Свободы

Глава государства вручил награду лично во время встречи с всемирно известным финансистом и меценатом, сообщили в пресс-службе президента.

«Ваша активная деятельность в течение последних лет чрезвычайно способствовала демократическим изменениям, которые сейчас происходят в Украине. Поэтому для меня большая честь вручить Вам сегодня эту высокую награду с символическим названием - орден Свободы», - отметил Порошенко.

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Глава государства отметил значительную роль в развитии государства и утверждении демократии, которую уже в течение 25 лет играет деятельность Международного фонда «Возрождение», основанного Соросом.

Глава государства выразил благодарность за усилия Сороса и его долгосрочный комплексный план по поддержке Украины, а также за профессиональные советы по широкому кругу вопросов государственных финансов.

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В свою очередь Сорос подчеркнул, что для него - большая честь получить такую награду.

В указе о награждении отмечается, что Сорос награжден «за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад в реализацию социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную деятельность».