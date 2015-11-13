Путин собрался на встречу "Большой двадцатки"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в повестке дня - актуальные вопросы развития мировой экономики, текущая ситуация в международной торговле, перспективы реформирования глобальной финансовой архитектуры, возможности для привлечения инвестиций в реальный сектор и повышения уровня занятости. Будет затронута тематика глобального изменения климата. Отдельное внимание на саммите планируется уделить проблематике совместной борьбы с терроризмом и помощи беженцам.

Заявляется, что в преддверии саммита "Группы двадцати" по традиции состоится встреча лидеров государств БРИКС. Главы пяти стран сверят позиции по ключевым пунктам повестки дня саммита «двадцатки», обменяются мнениями о ходе работы по реализации приоритетов российского председательства в объединении и по выполнению решений июльского саммита БРИКС в Уфе. Президент России также проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран «двадцатки».

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По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин на полях G20 обсудит ситуацию в Украине и сирийское урегулирование с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также встретится с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Участниками G20 являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Россия и Европейский союз.

Как сообщалось, "Большая восьмерка" превратилась в "семерку" после того, как страны G7 в 2014 году собрались на саммит в Брюсселе без России. Такое решение было принято после аннексии Россией Крыма. В настоящее время в "Группу семи" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

В апреле этого года глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени министров иностранных дел стран «Большой семерки» выразил надежду на то, что G7 снова сможет стать «Большой восьмеркой», если Москва будет способствовать установлению мира в Украине.