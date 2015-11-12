В МВД предупредили о провокациях пророссийской политсилы во время второго тура выборов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он отметил, что именно в этих городах могут происходить существенные провокации пророссийской политической силы "Оппоблок".

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"Поскольку ситуация в зоне АТО значительно ухудшилась, такие их действия могут быть санкционированы Кремлем и направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране в период обострения на восточном фронте", - считает Шкиряк.

Кроме того, он сообщил, что подразделения Национальной полиции перешли на усиленный режим дежурства и патрулирования во всех городах, где будет проведен второй тур выборов.