В МВД предупредили о провокациях пророссийской политсилы во время второго тура выборов
Наиболее "горячими" городами во втором туре могут стать Днепропетровск, Николаев, Павлоград, Мелитополь, Запорожье, Днепродзержинск и Ужгород.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Он отметил, что именно в этих городах могут происходить существенные провокации пророссийской политической силы "Оппоблок".
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"Поскольку ситуация в зоне АТО значительно ухудшилась, такие их действия могут быть санкционированы Кремлем и направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране в период обострения на восточном фронте", - считает Шкиряк.
Кроме того, он сообщил, что подразделения Национальной полиции перешли на усиленный режим дежурства и патрулирования во всех городах, где будет проведен второй тур выборов.
Наиболее "горячее" городами во втором туре могут стать: Днепропетровск, Николаев, Павлоград, Мелитополь, Запорожье, ...Posted by Зорян Шкиряк on 12 ноября 2015 г.